العراق يرحب بقرار قمة دول جوار السودان ويدعو لتشكيل حكومة

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رحب العراق يوم الجمعة، بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان الذي عقد في القاهرة.

وجددت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، الدعوة للمجتمع الدوليّ لدعم المبادرات الراميَّة إلى التوصل لحل سياسيّ دائم، وتشكيل حكومة سودانيَّة تحقق تطلعات الشعب السودانيّ.

وشدد البيان على ضرورة وقف كامل ومستدام لإطلاق النار واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخليَّة.

كما دعا للتعامل مع الأزمة السودانيَّة بإعتبارها شأناً داخلياً سودانياً، تجنباً لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين وتعريض أرواح المدنيين للخطر.

وكان البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، قد أكّد ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، وعبر عن القلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

ودعا البيان الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه، واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً.

وأكد ضرورة إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد.