من فات قديمه تاه يفتتح المهرجان الصيفى بالأوبرا

أطلقت دار الأوبرا، الأمسية الأولى من المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، على المسرح المكشوف، بمونولوج من فات قديمه تاه لفريق استوديو العاصمة رؤية مسرحية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر، توزيع اوركسترالي وقيادة وجدي الفوى، ومن إخراج الدكتور هاني عبد الناصر، وأداء نخبة من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان المتخصصون في المسرح الغنائي.

وخلاله وبأداء كوميدى ومشاهد تمثيلية متتالية، انتزعت إعجاب الجمهور، قدم الفريق معالجات لمجموعة من القضايا الاجتماعية التى شهدها المجتمع المصرى منذ عقود تجسدت فى عدد من الاسكتشات والثنائيات الغنائية الساخرة التى خلدتها ذاكرة الفن ورسمها نجومها الأصليين باللونين الأبيض والأسود فاكتسبت عراقة الماضى وتنسمت برائحة الذكريات كان منها (عيب اعمل معروف، أما انت جرئ، إدي العيش لخبازه لـ ثريا حلمى، نبوية، ما تستعجبش، عيني علينا يا أهل الفن، شوشو ولولو، عريس الغفلة، مراتى نساية، العقلاء، الدنيا ليه متعبة، قول لى يا صاحب السعادة لـ إسماعيل ياسين، الراجل دا هيجنني لـ صباح وفؤاد المهندس، قلبى يا غاوى لـ شويكار وفؤاد المهندس، عاوز اروح لـ سعاد مكاوى وإسماعيل ياسين، نبوية لـ محمود شكوكو ، الحب بهدلة لـ شكوكو واسماعيل ياسين، احنا الثلاثة لـ شادية وشكوكو واسماعيل ياسين، يحيا الفول لـ نعيمة عاكف، يا سلام على حبي وحبك لـ شادية وفريد الأطرش).