أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه تم إنجاز حملة الربيع لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات المسلحة.



وقالت الوزارة في بيان أورده الإعلام الروسي الحكومي، إنه تم خلال هذه الحملة الربيعية، استدعاء 147 ألف شخص وإرسالهم إلى القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى لأداء خدمة العلم.



وأشارت إلى إنجاز حملة التجنيد الإلزامي الربيعية لعام 2023، بعد الوصول لهذا العدد.



وبدأت لجان التجنيد في العمل في 1 أبريل، وباشرت بإرسال المجندين من نقاط التجمع في الكيانات الروسية المختلفة، إلى مختلف صنوف وفروع القوات المسلحة، في 20 أبريل الماضي.