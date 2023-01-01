محمد هنيدي: لا أمانع في إنتاج فيلم لـ«ثلاثي مسرح مصر»

قال الفنان محمد هنيدي، إنه لا يمانع إنتاج عمل سينمائي لنجوم مسرح مصر، الفنانين علي ربيع وحمدي المرغني ومصطفى خاطر.



وخلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الجمعة، سُئل هنيدي عمن يختار من الثلاثي لإنتاج عمل سينمائي له.\



فأجاب أن الثلاثي يُعتبرون من نجوم الكوميديا في مصر، متوقعا نجاحا كبيرا لإنتاج عمل فني مشترك بينهم، لا سيّما أن الثلاثة يملكون شعبية لافتة.



كما سئل هنيدي عن أفضل كوميديان مساعد بين كل من الفنانين بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي، فقال إنّهم يعتبرون نجوما كبارا في الوسط الفني.



وأوضح أن هناك أعمالا فنية تجمعه بالفنان محمد ثروت، قاد إلى تشكُّل كيمياء مشتركة فيما بينهما، مؤكدا أنّه - أي ثروت - نجم كوميدي كبير يتمتع بخفة الظل.



وفي الوقت نفسه، أكّد هنيدي أن كلا من بيومي فؤاد وأحمد فتحي يمكنهما خوض بطولة عمل سينمائي.