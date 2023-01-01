بعد مزاعم عن سوء معاملة كبار السن في دور رعاية خاصة بالقرب من بوخارست، استقالت وزيرة الأسرة الرومانية جابرييلا فيريا اليوم الجمعة بناء على طلب من رئيس الوزراء مارسيل سيولاكو.

وأعلنت فيريا استقالتها من منصبها عبر موقع "فيسبوك"، بعد أن أقنع سيولاكو، ماريوس كونستانتين بوداي وزير العمل بالاستقالة أمس بسبب الفضيحة نفسها التي أثارت غضب الرأي العام.

وينتمي رئيس الوزراء والوزيران اللذان استقالا إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتعرضت وزيرة الأسرة للهجوم لأن مدير مجمع دور الرعاية في ضاحية فولنتاري في بوخارست، والذي تم اعتقاله منذ ذلك الحين، كان موظفا لديها فى السابق.

بالإضافة إلى ذلك، قام زوج فيريا، وهو رئيس بلدية فولفنتاري، بالتستر على مدير دار الرعاية، حسب تقارير إعلامية.

ونفت فيريا كل الادعاءات.