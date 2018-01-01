أطباء التأمين الصحي في ألمانيا يحذرون من فشل إصلاح المستشفيات

حذر أطباء التأمين الصحي في ألمانيا، من فشل الإصلاح المقرر للمستشفيات، ودعوا إلى تحسين الربط بين المستشفيات والعيادات الخارجية.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الألماني لأطباء التأمين الصحي، أندرياس جاسن، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "إذا لم يتم تعزيز علاج المرضى في العيادات الخارجية عبر الربط بين المستشفيات والعيادات وتنسيق اختيار المستشفيات المناسبة لذلك على نحو ذكي واستراتيجي، فإن هذا الإصلاح سيفشل"، موضحا أنه لا يزال يوجد في ألمانيا العديد من التدخلات الطبية غير المجدية التي تُجرى للمرضى عبر الإقامة في المستشفيات.

وأضاف: "لا يزال يتم تقديم العديد من العلاجات داخل المستشفيات ويتم تبديد أموال الأشخاص المؤمن عليهم".

ويرى جاسن، أن تقديم تعويضات للمستشفيات مقابل الاحتفاظ بأسرة لا يستخدمها أحد بسبب عدم وفود عدد كاف من المرضى إليها، ليس حلا، وطالب بتحسين خطط الإصلاح "بشكل كبير" وإغلاق المستشفيات منخفضة الإشغال التي تحتوي على ما يتراوح بين 40 و100 سرير، أو تحويلها إلى مراكز صحية، بحيث يمكن أن تشغلها العيادات الطبية.

واتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات مؤخرا على النقاط الرئيسية لإصلاح المستشفيات. ويعتزم وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ الآن وضع مشروع قانون بشأن الإصلاح خلال الصيف، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2024.

ومن الإصلاحات المقررة إجراء تغيير في كيفية المحاسبة المالية للمستشفيات.

ويتم في النموذج الحالي، المطبق منذ 20 عاما، الدفع للمستشفيات من خلال معدلات ثابتة لكل حالة. ويجب تغيير ذلك من أجل إعفاء المسشتفيات من الضغط المالي للتعامل مع المزيد والمزيد من الحالات. ومن المقررأن تحصل المستشفيات في المستقبل على نسبة كبيرة من المكافآت مقابل تقديم الخدمات.