بلجيكا: إلغاء 120 رحلة مع إضراب طياري ريان إير بسبب خفض الأجور

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" أن طيارين في شركة "ريان إير" الأيرلندية منخفضة التكاليف، سيضربون عن العمل في بلجيكا خلال عطلة نهاية الأسبوع غدا الأحد؛ بسبب خفض الأجور، مما أدى إلى إلغاء 120 رحلة من وإلى مطار "شارلروا".

ويطالب الطيارون بإعادة رواتبهم إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 .

ووافق الطيارون في ذلك الوقت على خفض مؤقت للأجور، لمساعدة الشركة على تجاوز الأثر المالي للقيود على السفر التي تم فرضها خلال الجائحة.

وتحدث الطيارون أيضا عن مشكلات بشأن فترات راحتهم، طبقا لوسائل إعلام بلجيكية.

كانت العديد من الاجتماعات، التي قد عقدت بين ممثلين عن الطيارين وشركة "ريان إير" قد فشلت في تسوية النزاع،مما يعني أن 80% من طياري شركة "ريان إير" في مطار " شارلروا" أضربوا عن العمل.

وبشكل إجمالي، تم إلغاء 120 رحلة جوية من وإلى مطار "شارلروا"، من بينها 62 كانت مقررة اليوم السبت و58 غدا الأحد.