علق الإعلامي عمرو أديب، على المشكلات التي تواجهها الساحة الرياضية، خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تلك الظواهر غير موجودة في العالم إلا بنسب قليلة.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «آخر حاجة بقت بتتعمل في البلد دي إننا بنلعب كرة، العالم كله بيلعب كرة، وقليل لما نشوف الظواهر دي موجودة في العالم».



وأشار إلى أن النوادي تضطلع بدور تربوي تعليمي؛ إذ أنها تمكن الشباب من لعب الرياضة، والابتعاد عن مظاهر الفساد كالإرهاب وشرب المخدرات.



ولفت إلى أن دور النادي تربويًا، مماثل لدور المدرسة والجامع والكنيسة، مضيفًا: «مراكز تربوية للشباب والأطفال، كما أن لها دورًا مجتمعيًا يتمثل في حملات التبرع بالدم وجمع النقود للمساعدة».



ونوه أن «النادي في مصر تحول إلى قلعة حربية»، متسائلًا: «هي البلد دي مش فيها موضوعات مهمة أخرى غير اللي بيجرى ده، البلد تئن وفي موضوعات أهم من كدة كتير، لو مخدناش بالنا منها كل عام وأنت بخير يا جناب الكوماندا المهم»، بحسب وصفه.