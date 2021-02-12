فابينيو يهدد بقاء طارق حامد مع اتحاد جدة

يسعى فريق الاتحاد السعودي، بقيادة مدربه البرتغالي، نونو سانتو، لتعزيز خط وسط ميدانه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع لاعب ليفربول الحالي فابينيو.

ذكرت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، بأن بطل الدوري السعودي قدم عرض رسمي للريدز للحصول على خدمات اللاعب مقابل 40 مليون يورو.

أشارت التقارير إلى أن اللاعب لم يتواجد في قائمة الفريق التي ستسافر للمعكسر التحضيري المقام في ألمانيا، لأنه في مراحل متقدمة في المفاوضات مع إدارة "النمور".

وأضافت التقارير أن المدير الفني لليفربول يورجن كلوب، كان يرفض رحيل اللاعب خلال الفترة الماضية، إلا في حالة توفير بديل، ويفاوض النادي حالياً العديد من الخيارات أبرزها كايسيدو لاعب برايتون، ولافيا لاعب ساوثهامتون.

وتعاقد بطل الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع الفرنسي كريم بنزيما قادمًا من ريال مدريد، ونجولو كانتي من تشيلسي، في صفقتي انتقال حر، بالإضافة للبرتغالي الشاب جوتا مهاجم فريق سيلتيك الاسكتلندي.

ومن المقرر حسبما أعلن صندوق الاستثمارات السعودي أن كل نادي تحت مظلة هذا الكيان، سيكون لديه ميزانية قيمتها 109 مليون يورو، مقسمة لـ100 من أجل التعاقد مع لاعبين، و9 مقابل التعاقد مع مدرب، للفرق الآتية: النصر، الهلال، الاتحاد، الأهلي.

وتؤكد التقارير الصحفية على أنه في حال نجاح اتحاد جدة في التعاقد مع فابينيو سيجد الدولي المصري طارق حامد نفسه مهددًا بقوة بالرحيل عن صفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.