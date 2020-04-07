روسيا تفتح تحقيقا حول احتمالية تحطم صاروخ كوري شمالي في مياهها

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو، اليوم السبت، إن موسكو تحقق في احتمالية تحطم صاروخ باليستي عابر للقارات كوري شمالي في مياهها في أثناء إطلاق تجريبي له يوم الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالتي "ريا نوفوستي" و"تاس" الروسيتين عن رودينكو قوله إن وزارة الدفاع تجري تحقيقا، مضيفا "حتى الآن ليس لدينا معلومات واضحة عن سقوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية لروسيا"، بحسب وكالة رويترز.

وكانت وسائل إعلام كورية شمالية أعلنت خلال تغطيتها عن الإطلاق، الذي تم وصفه بالتجربة الأطول على الإطلاق لصاروخ بالستي كوري شمالي بمدة بلغت 74 دقيقة، أن الصاروخ هواسونج-18 هو جوهر القوة الضاربة النووية لكوريا الشمالية وإن تجربة الإطلاق كانت "تحذيرا عمليا قويا" للولايات المتحدة وخصوم آخرين.