ألمانيا: فرقة رامشتاين تحيي 3 حفلات في مسقط رأسها وسط دعوات بحظرها

تستعد فرقة الميتال الألمانية رامشتاين، لإحياء 3 حفلات موسيقية في مسقط رأسها برلين، مصحوبة باحتجاجات على خلفية اتهامات طالت قائد الفرقة المغني تيل ليندمان.



ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 60 ألف شخص في كل عرض من عروض الفرقة، أيام السبت والأحد والثلاثاء من الأسبوع الجاري.



ومن المتوقع أن يواجه المعجبون بالفرقة، الذين يصلون إلى ستاد برلين 1936 الأوليمبي، احتجاجات أمام موقع الحفل تطالب بإلغاء الحفلات الموسيقية.



ووجهت العديد من النساء- بعضهن مجهولات- اتهامات ضد ليندمان. ووصفن أوضاعا، وجدن بعضها مخيفا، كما طلب منهن حضور حفلات تتضمن أفعالا جنسية بعد العرض.



ولكن ليندمان رفض تلك الاتهامات الموجهة إليه.



وبدأ مكتب المدعي العام في برلين إجراءات أولية ضد ليندمان. وإذا كان هناك اشتباه في ارتكاب جريمة جنائية، سيتعين عليه التحقيق فيها.