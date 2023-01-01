رئيس نقابة أفراد الشرطة الألمانية يندد بـ«تعصب» نشطاء المناخ

قال يوخن كوبيلكه، رئيس نقابة أفراد الشرطة الألمانية، إن "التعصب المتزايد" لنشطاء المناخ من مجموعة "الجيل الأخير" يثير القلق بين أجهزة إنفاذ القانون.



ويقول نشطاء "الجيل الأخير" إنهم يحاولون إجبار الساسة الألمان على إدراك الآثار المدمرة لأزمة المناخ، لكن أساليبهم الاستفزازية أثارت غضب الكثيرين.



وتشمل بعض احتجاجاتهم الأكثر لفتا للأنظار الهبوط من جسور الطرق السريعة وإلقاء الطعام على الأعمال الفنية الشهيرة في المتاحف.



كما يلصق الناشطون أنفسهم بشوارع المدينة والطرق السريعة وحتى مدارج المطارات. وقد ولدت الاضطرابات المرورية مشاعر سيئة بالغة لدى الجمهور والشرطة.



وقال كوبيلكه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "مجموعة الجيل الأخير يثيرون العامة ضدهم. تعصب المجموعة المتزايد يسبب قلقا كبيرا لدى أفراد الشرطة".



وأضاف أنه بسبب "أعمالهم الإجرامية"، نجحت المجموعة بالفعل في إضعاف الدعم لسياسات حماية المناخ.



وأمس الجمعة، تسبب النشطاء مرة أخرى في تعطيل حركة المرور على الطرق الرئيسية في أكثر من عشرين مدينة ألمانية.



وقال كوبيلكه إن النشطاء بحاجة إلى التعرض لعقوبات أكثر صرامة، من بينها زيادة الغرامات والسجن. وأضاف أيضا لـ(د.ب.أ) أن هناك حاجة إلى اتباع نهج منسق على مستوى البلاد بين وكالات إنفاذ القانون في التعامل مع المحتجين الراديكاليين من نشطاء المناخ.