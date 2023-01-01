محلل سوداني: التدخلات الإنسانية من منظمات الأمم المتحدة في الأزمة بسيطة

قال مبارك أردول، المحلل السياسي السوداني، إن «الأزمة السودانية تسببت في نزوح الكثير من المواطنين لدول الجوار، والتي بدورها لا تكون مستعدة لاستضافتهم، لذا تتقاسم معهم كل ما تدخره وتملكه».

وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب»، لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن هناك تدخلات إنسانية من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ولكنها بسيطة في أزمة السودان.

وأشار إلى تثمين الجهود التي قامت بها دول الجوار، باعتبارها المتأثر الرئيسي بالأزمة السودانية، وستكون مستفيدة بإحلال السلام، مؤكدًا أن أهم شيء هو إنهاء عملية الحرب، وجلوس الطرفين معًا بأي طريقة.

وتابع: «لا بد من توحيد القطاع الأمني، وإلغاء دور الميليشيات، والتوصل لحكومة مدنية في فترة زمنية محددة، وهذا هو الخط الواضح الذي يقود البلاد للاستقرار».

يشار إلى أنه منذ 15 أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع «الاتفاق الإطاري» المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.