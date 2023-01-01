قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الأسبوع المقبل سيشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات.

وذكرت أنّ العظمى على محافظات القاهرة الكبرى خلال أيام الأسبوع المقبل، تبلغ 37 درجة مئوية، في حين تُسجل على محافظات جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

ولفتت إلى ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير، ما يؤدي إلى وصول الدرجة المحسوسة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.

ودعت لعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتحديدا في فترة الظهيرة التي تُسجل أعلى درجة حرارة في اليوم، لافتة إلى عدم وجود سحب تحجب أشعة الشمس.