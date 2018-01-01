أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، توفير طن دقيق حر بمستودع دقيق دلتا ماركت التابع لمديرية التموين؛ لسد العجز في الدقيق داخل القرى والتجمعات البدوية.

وقال اللواء أحمد جميل رئيس مدينة دهب، إنه جرى التنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة؛ لتوفير كميات من الدقيق الحر بناءً على رغبة أهالي المدينة خاصة داخل التجمعات البدوية والوديان الذين لا يحصلون على حصتهم من الخبز المدعم.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن وزن شيكارة الدقيق الحر تصل إلى 20 كيلو جراما بسعر 236 جنيها بمستودع دقيق دلتا ماركت، ويجري توريد المبلغ بمجلس المدينة، واستلام إيصال مختوم للصرف من مستودع الدقيق، أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وعلى جانب آخر، قال المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على طلب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدعم المحافظة بـ25 طن دقيق حر شهريًا، بسعر 118 جنيها لكل 10 كيلو دقيق؛ لتلبية احتياجات أهالي جنوب سيناء داخل الوديان والتجمعات البدوية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مواطني الوديان والتجمعات البدوية لا يعتمدون على شراء الخبز المدعم من المخابز؛ لذا يجري صرف لهم حصة من الدقيق المدعم بواقع 10 كيلو دقيق للفرد في الشهر بسعر 7.5 جنيه، بحد أقصى 10 أفراد للبطاقة التموينية الواحدة.

وأشار إلى أن الحصة المدعمة لا تكفي سكان تلك المناطق ويقوموا بشراء الدقيق الحر لتلبية احتياجاتهم من الخبز.

وأكد أنه لا يجري صرف الدقيق المدعم لأي مواطن دون التأكد من أنه لم يصرف خبز مدعم نهائيا؛ حرصًا على التأكد من توصيل الدعم لمستحقيه، خاصة أن بدو جنوب سيناء يعتمدون بشكل كلي على الدقيق كبديل للخبز المدعم.

ولفت إلى أن رئيس مدينة دهب طالب بصرف حصة إضافية من الدقيق الحر، بناءً على رغبة المواطنين.