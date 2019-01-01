العراق يستقدم سفيره في تركيا لتضخم أمواله بصورة غير مشروعة

قررت السلطات العراقية اليوم الجمعة، استقدام سفيرها الحالي في تركيا، بعد رصد تضخم في أمواله.

وقالت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمرا باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ على خلفيَّة رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخُّمٍ في أمواله".

وأوضح البيان أن "التقرير الفنيَّ لدائرة الوقاية أفاد بأنَّ مقدار التضخُّم بلغ (2,304,787,000) ملياري دينار".

وأضاف أنه "تمَّ فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبيَّن أنَّ قيمة التضخُّم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ممَّا يشير إلى وجود كسبٍ غير مشروعٍ",

وأشار إلى "قيامه بإخفاء معلوماتٍ في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة به، إذ قدَّم معلوماتٍ كاذبةً ومُضلّلةً بخصوص مصادر أمواله".

وتابع أن "أمر الاستقدام الصادر بحق المتهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، جاء استنادا إلى أحكام مواد القانون".