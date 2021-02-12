إصابة طفلين صدمتهما سيارة بالشرقية

أصيب طفلان بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر تعرضهما لحادث سيارة صدمتهما في طريق "ديرب نجم - السنبلاوين" بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول كل من "بسام.أ.م"، 15 سنة، مقيم بمركز ديرب نجم، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، و"أحمد.هـ.إ"، 15 سنة، مقيم بمركز ديرب نجم، مصابًا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين حدوث إصابة الطفلين؛ إثر تعرضهما لحادث صدمتهما سيارة في طريق ديرب نجم - السنبلاوين، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.