محمد صبحي: هناك أعمال فنية لا تعرض على التلفزيون بسبب أنها محترمة

أقيم منذ قليل المؤتمر العربي لمنهجية الإبداع في تعزيز أطر الهوية العربية، بحضور كل من الفنانين محمد صبحي، ومديحة حمدي، والمخرج جمال عبد الحميد.

فيما انتقد الفنان محمد صبحي، عدم عرض أعمال المؤتمر بشكل مستمر، قائلا إن هذا يحدث بسبب أنها أعمال فنية محترمة تحمل رسائل مهمة للمجتمع والإنتاج، مشددًا على أن القنوات تخشى عرض تلك الأعمال التي تظهر على الشاشة، مضيفًا: "القنوات بقت عايزة تيك توك وسوشيال ميديا، وبعض من الشلالية".

وأضاف صبحي: "بحزن جدا لما بشوف نجوم موهبين وفي غاية الأهمية، ورغم ذلك جالسين في البيت بدون عمل، ومن الجانب الآخر نشوف بعض من الراقصات يتواجدن في جميع الأعمال الفنية ويتم تكريمهم أيضا في معظم البلاد العربية".

وكان محمد صبحي، بدأ الموسم الثاني من مسرحيته الشهيرة "عيلة اتعملها بلوك" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي.

مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"، يخرجها ويقوم ببطولتها النجم محمد صبحي بمشاركة فرقة استوديو الممثل، وفاء صادق، حمدي السيد، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم".