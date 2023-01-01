وكالة «نوفوستي»: مصر سادس أكبر مستورد للمنتجات الزراعية الأوكرانية

أظهرت دراسة أجرتها وكالة «نوفوستي» لبيانات الأمم المتحدة، أن مصر حلت في المركز السادس من إمدادت المنتجات الزراعية الأوكرانية، في حين هيمنت على القائمة دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لهذه البيانات، استلم الاتحاد الأوروبي 12.4 مليون طن من هذه المنتجات، أو 38% من جميع الإمدادات بموجب صفقة الحبوب.

ومن بين كل الدول، تلقت الصين الحصة الأكبر من المنتجات الزراعية، بموجب الاتفاق، 7.96 مليون طن، أو ما يقرب من ربع إجمالي الشحنات.

وفي المرتبة الثانية جاءت إسبانيا التي استلمت 2.06 مليون طن أو 6.3% من الحجم الإجمالي خلال الصفقة، وجاءت ثالثة تركيا، التي تلقت 9.9% من الإمدادات، أو 3.2 مليون طن من المنتجات الزراعية.

وفي المركز الرابع في القائمة، جاءت إيطاليا، التي استلمت 2.1 مليون طن ، أو 6.3% من جميع المنتجات بموجب صفقة الحبوب، وحلت هولندا في المركز الخامس بإمدادات بلغت 1.9 مليون طن، أو 5.9%، وحصلت مصر صاحبة المركز السادس، على 1.55 مليون طن، أو 4.7%، وبنجلاديش على 1.06 مليون طن، أو 3.3%.

وتضم قائمة أكبر عشرين دولة مستلمة للمنتجات الزراعية الأوكرانية، كذلك البرتغال وبلجيكا وألمانيا وفرنسا ورومانيا.

في الوقت نفسه، استحوذت الدول الأفقر، والتي تشمل حسب تصنيف الأمم المتحدة أفغانستان واليمن والصومال والسودان وإثيوبيا، على 768.6 ألف طن من المنتجات الزراعية، أو 2.3 في المائة، خلال كامل فترة الصفقة.

يذكر أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث ينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا، وفق الوكالة.