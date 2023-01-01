تراجع طفيف في أسعار المنازل بالصين في يونيو الماضي

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم السبت، تسجيل عدد أقل من المدن الصينية زيادات شهرية في أسعار المنازل خلال شهر يونيو الماضي.



وذكرت البيانات، أن 31 مدينة من أصل 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم، سجلت الشهر الماضي زيادات شهرية في أسعار المنازل الجديدة، مقارنة بـ 46 مدينة في شهر مايو الماضي.



وفي الوقت نفسه، شهدت سبع مدن زيادة في أسعار المنازل المُعاد بيعها، بانخفاض من 15 مدينة في مايو الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وظلت أسعار المنازل الجديدة في أربع مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشنغهاي وشنتشن وقوانجتشو، ظلت ثابتة الشهر الماضي، مقارنة بنمو نسبته 1ر0% في الشهر السابق عليه.



ولم تتغير أسعار المنازل الجديدة في 31 مدينة من الدرجة الثانية مقارنة بشهر مايو، في حين انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 35 مدينة من الدرجة الثالثة 1ر0%.