آثار إضراب نجوم هوليوود تمتد إلى ألمانيا

بعد أكثر من 60 عاما، أعلن الممثلون وكتاب السيناريو في الولايات المتحدة إضرابهم عن العمل لأول مرة في وقت واحد – وامتدت آثار هذا التوقف عن العمل بالفعل إلى ألمانيا.



ولن يحضر نجما هوليوود ريان جوسلينج ومارجوت روبي، العرض الأول لفيلمهما "باربي" المقرر اليوم السبت في برلين، وابتعدا عن مواعيد الترويج للفيلم، كما أنه لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد عرض الفيلم.



وسيعرض الفيلم لأول مرة في ألمانيا اليوم السبت في دار عرض" برلينالة بالاست"، فيما سيبدأ عرض الفيلم باللغة الألمانية يوم الخميس المقبل.



وأعرب النجوم عن تضامنهم مع العديد من زملائهم الذين يتقاضون أجورا أقل منهم بكثير.



وقالت روبي في العرض الأول لفيلم "باربي" في لندن، إنها "تدعم بقوة جميع النقابات"، حسبما أفادت تقارير إعلامية، وقالت المخرجة جريتا جيرويج إنها "تريدهم حقا أن يظلوا أقوياء ويفوزوا في معركتهم".



وتم تحديد إضراب الممثلين بشكل رسمي يوم الخميس بعد أسابيع من المفاوضات التي أخفقت في التوصل إلى اتفاق مع جمعية منتجي الأفلام والتلفزيون.



وقال هانز فيرنر ماير عضو مجلس إدارة الرابطة الاتحادية الألمانية للممثلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة، إن الرابطة تدعم إضراب الممثلين.