أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم السبت، أن مصالح الدفاع المدني سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 17 حادث غرق منها 16 في الشواطئ، وواحدة في مجمع مائي.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، إلى أنه تم انتشال 11 ضحية، فيما تتواصل عملية البحث عن 6 آخرين، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء هذه الحوادث منذ الأول من يونيو الماضي وحتى صبيحة اليوم إلى 83 حالة وفاة. منها 44 حالة على مستوى الشواطئ و39 حالة على مستوى المجمّعات المائية.

وأرجعت الوزارة الأسباب المؤدية لذلك، إلى عدم التقيد بتعليمات وإجراءات السلامة خاصة في أوقات السباحة الممنوعة. والسباحة في الشواطئ غير المسموحة. والسباحة في البحيرات، السدود، الأحواض والمجمعات المائية.