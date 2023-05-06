أوكرانيا تقر بتوجيه ضربات على الأراضي الروسية

أقر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بشن هجمات أوكرانية على التراب الروسي.



وأضاف زالوجني فى مقال نشره في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ظهر أول مرة أمس الجمعة، "هذه مشكلتنا والأمر يرجع لنا في تقرير كيفية قتل هذا العدو".



وتشهد المناطق الحدودية الروسية بالتحديد هجمات بالمدفعية والمسيرات بشكل متكرر من أوكرانيا.



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المسؤولين في كييف لا يقرون عادة بالهجمات عبر الحدود.



وقال زالوجني إنه يستخدم الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا من أجل تنفيذ الهجمات المتكررة عبر الحدود.



وأضاف "إذا كان شركاؤنا يخافون من استخدامنا لأسلحتهم، فسوف نقتل(أعداءنا) بأسلحتنا"، مشيرا إلى الشروط التي يفرضها الحلفاء الغربيون، التي تقضي بضرورة عدم استخدام الأسلحة المقدمة لأوكرانيا في مهاجمة الأراضي الروسية.



وتساءل زالوجني "لماذا يتعين علي أن أطلب الإذن من شخص ما بشأن ما يجب فعله على أراضي العدو، من أجل إنقاذ شعبي؟".