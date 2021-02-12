تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات في أول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

تابع محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بأداء طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي لامتحان اللغة العربية ودين، وأداء طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان العلوم، وأداء طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي امتحان اللغة العربية وخط وحاسب آلي، وأداء طلاب الصف الأول والثاني الثانوي امتحان اللغة العربية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي شكاوى أومخالفات، موجها بتعقيم اللجان وتطهيرها.