تعرف على مواجهات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت، عن جدول مباريات الجولة الأولى من المسابقة لموسم 2023 - 2024.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مسابقة الدوري السعودي يوم الجمعة 11 أغسطس القادم، حيث تستمر مباريات الجولة الأولى حتى يوم الإثنين 14 من الشهر ذاته.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الحزم في المباراة الافتتاحية لدوري السعودي، يوم الجمعة 11 أغسطس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وجاءت مواجهات الجولة الأولى من المسابقة كما يلي:

الأهلي ضد الحزم

الطائي ضد ضمك

الفيحاء ضد الخليج

التعاون ضد الفتح

الرياض ضد الوحدة

أبها ضد الهلال

الاتحاد ضد الرائد

الاتفاق ضد النصر

الشباب ضد الأخدود