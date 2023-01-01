سفير القاهرة بنيروبي: مصر ثاني أكبر مستورد للشاي الكيني بعد باكستان

كشف السفير وائل نصر الدين، سفير مصر بكينيا، عن أكثر السلع التي من الممكن تبادلها بين مصر ونيروبي وزيادتها في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك مجالات كثيرة من الممكن تبادلها بين الدولتين وتعظيمها.



وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «90 دقيقة»، والمذاع على قناة «المحور»، مساء السبت، أن أحد أبرز المجالات هو بطاريات السيارات، والذي يرحب فيه الجانب الكيني لدخول نظيره المصري بالسوق، منوهًا إلى أنه على الرغم من ذلك ليس هناك تواجد ملموس للشركات المصرية في هذا القطاع، بالإضافة إلى حاجة الجانب الكيني لشركات بقطاع صناديق التغليف المصنوعة من الكرتون.



ولفت إلى أن مصر تعتبر ثاني أكبر مستورد للشاي من كينيا بعد باكستان، موضحًا نشأة زراعة الشاي في كينيا وبدايتها، ونوه إلى أنه لم يكن معروفًا فيها وغير موجود في إفريقيا، ولكنه جاء مع الاحتلال البريطاني من خلال اصطحابهم عمال هنود، وهم بارعون في زراعة الشاي وأدخلوها وتم توطين زراعته.



كما ذكر أن مصر تستورد كمية من الورود من الجانب الكيني نظرًا لانتشار عدد كبير من مزارع الورود، هذا بالإضافة إلى المنتجات الكثيرة التي تمتلكها كينيا يمكن الاستفادة منها وإدخالها في صناعات كثيرة بمصر، لافتًا إلى أن مصر تستورد المانجا من كينيا نظرًا لعدم كفاية الإنتاج المحلي للاستهلاك والتصدير للخارج، كذلك مصر تستورد فاكهة الأناناس، الكاشيو المعروف في مصر بـ «الكاجو»، المكاديميا وهي نوع من أنواع المكسرات التي تشبه البندق.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.