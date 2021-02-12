مصر تهزم كندا بمونديال شباب الطائرة

فاز المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بقيادة مديره الفني هاني مصيلحي، أمام نظيره التشيكي بنتيجة 3-1، في إطار مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر في بطولة العالم المقامة بالبحرين خلال الفترة من 7 وحتى 16 يوليو الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-27، 25-22، 25-23، 25-15"، في مباراة استمرت ما يقارب الساعة ونصف "98 دقيقة" وتألق فيها زياد أسامة لاعب الفراعنة وسجل 21 نقطة.

ومن المقرر، أن يصطدم الفراعنة في المباراة المقبلة مع المنتخب التشيكي في إطار مباريات تحديد المركزين التاسع والعاشر.

وتضم قائمة مصر في البطولة 12 لاعبًا وهم: "ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة الصافي، وياسين أشرف".

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

الجدير بالذكر، أن المنتخب المصري صعد لهذه البطولة عقب تتويجه بلقب بطولة أفريقيا عقب فوزه على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم في تونس الماضي من العام الماضي.