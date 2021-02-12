وزارة العمل: ختام برامج تدريبية على بعض «اللحام والأرجون» بالقليوبية





أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، عن ختام برنامج تدريبي في مجال "اللحام، الأرجون"، وذلك في إطار خطة المديرية في تنظيم الدورات التدريبية التي تقوم بها المديرية لخدمة الشباب من أبناء المحافظة، وذلك في إطار خطة التدريب المهني للعام المالي 2023-2024، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على تنظيم العديد من برامج التدريب المهني على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، دعماً من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.



وبحسب بيان وزارة العمل، اليوم السبت، أوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقلبوبية في تقريرها للوزارة، ختام برنامج تدريبي في مجال اللحام، الأرجون، بمركز التدريب المهني بالخانكة التابع للمديرية، والتي نُفذت خلال الفترة من 18-6 حتى 6-7 لعام 2023 لـ9 متدربين، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، وإدارة التدريب المهني بالمديرية.



وأضافت السيد، أن المديرية مستمرة في تنظيم العديد من الدورات التدريبية لشباب المحافظة لتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مشيرة إلى أنه على من يرغب الالتحاق بالدورات التدريبية المتاحة التوجه لمقر المديرية لطلب الالتحاق بها.