 لجنة بالبرلمان التركي تعمل خلال عطلتها الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو - بوابة الشروق
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لجنة بالبرلمان التركي تعمل خلال عطلتها الصيفية لمناقشة انضمام السويد للناتو

د ب أ
نشر في: السبت 15 يوليه 2023 - 11:22 ص | آخر تحديث: السبت 15 يوليه 2023 - 11:22 ص

 

مكن البرلمان التركي لجنة الشئون الخارجية من العمل خلال عطلتها الصيفية ومدتها أكثر من أسبوعين، والتي تبدأ اليوم السبت، مما يسمح للبلاد بتسريع عملية مصادقتها على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

ومهد قرار البرلمان، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم السبت، الطريق بفاعلية أمام المشاورات بشأن محاولة السويد الانضمام للناتو بدون تأجيل في حال طلبت الحكومة منه ذلك.

وأضافت الجريدة الرسمية، أن البرلمان صوت على الإبقاء على لجنة الشئون الخارجية في وضع الاستعداد، قبل أن تبدأ عطلتها الصيفية في وقت مبكر من اليوم السبت وحتى الأول من أكتوبر.

ووافقت تركيا، وهي العضو الوحيد بالناتو إلى جانب المجر الذي لم يقر محاولة انضمام السويد، على دعم عضوية تلك الدولة يوم الاثنين، وقدمت السويد تعهدات عديد لأنقرة بعد شهور من المفاوضات.

ومن شأن انضمام السويد للناتو، أن يحكم سيطرة الحلف على بحر البلطيق ويعطيه اليد العليا في منطقة القطب الشمالي -وكلاهما بوابات استراتيجية لروسيا- حتى في الوقت الذي تتعثر فيه موسكو في حربها مع أوكرانيا.


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