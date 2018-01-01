تكافح مدن أمريكية، ارتفاع درجات الحرارة الكبير، مع تسجيل لاس فيجاس درجات قياسية بلغت 47.2 درجة مئوية.



ففي غرف الطوارئ، يعاني الأطباء من تدفق مستمر لحالات الجفاف والوفيات المرتبطة بموجة الحر الشديدة التي تشهدها نيفادا وولايات أخرى غرب الولايات المتحدة، وفق شبكة الحرة.



وكان ما يقرب من ثلث الأمريكيين يعيشون تحت تحذيرات من الحرارة الشديدة التي تشهدها أغلب مناطق البلاد.



ودعا خبراء الأرصاد الجوية في لاس فيجاس، السكان لعدم الاستهانة بالخطورة الناجمة عن التعرض لموجة الحر.



وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية عبر موقع «تويتر»: «يجب أن يأخذ الجميع هذه الحرارة على محمل الجد، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الصحراء».



وأطلق مسئولو الصحة الإقليميون في لاس فيجاس، قاعدة بيانات جديدة، الخميس، للإبلاغ عن الوفيات الناجمة عن الحرارة والمرتبطة بالحرارة في المدينة ومقاطعة كلارك القريبة من أبريل إلى أكتوبر.



وقالت منطقة جنوب نيفادا الصحية، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم منذ 11 أبريل، فيما تم تحديد ما مجموعه 152 حالة وفاة العام الماضي بسبب الحرارة.



ومن المتوقع أن تزداد موجة الحرارة الحارقة سوءا في ولاية نيفادا وأريزونا وكاليفورنيا، حيث من المتوقع أن ترتفع في أجزاء معينة من الصحراء إلى 48.8 درجة مئوية خلال النهار وتبقى في فوق 32.2 درجة مئوية خلال الليل.



وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، في تغريدة: «لقد تحدثنا عن موجة الحر هذه لمدة أسبوع والآن بدأت أشد الفترات حدة».