 دراسة إيرانية: دهان الفول يقلل شعر الجسم لدى السيدات - بوابة الشروق
الإثنين 15 يوليه 2024 1:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

دراسة إيرانية: دهان الفول يقلل شعر الجسم لدى السيدات

أدهم السيد
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 11:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 11:46 ص

تستخدم السيدات وسائل مؤلمة ومزعجة للتخلص من الشعر الذي ينمو بأنحاء متفرقة من الجسم ولكن فريق إيراني ابتكر دهانا من الفول نجح في تقليل الشعر بفعالية عالية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن فريقا من جامعة مشهد الإيرانية جربوا كريم الفول على عدد من السيدات لمعرفة النتيجة.

ووجد الفريق أن المواظبة لـ3 أشهر على كريم الفول قللت شعر الجسم لدى السيدات بـ10% كما قلل الكريم من كثافة شعر الجسم وليست كميته فقط.

وأوضح الفريق أن استخدام الدهان لمرتين يوميا يكفي لتحقيق النتيجة المطلوبة.

وذكرت الدراسة، أن الفول غني بمادة الدوبي التي تتحول لهرمون الدوبامين والذي يعمل على تقليل تدفق الدم لشعر الجسم ليتساقط بالنهاية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك