شهدت الموانئ البحرية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و674 شاحنة، و190 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 8 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1400 راكب.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 4500 طن بضائع، و310 شاحنات و160 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و364 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2، ومغادرة العبارة أمل، وكان قد شهد الميناء أمس مغادرة السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2.

وشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و210 شاحنات، وذلك خلال وصول وسفر السفينتين آور وآيلة.