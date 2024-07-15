تنفيذ ندوة علمية عن دودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل الحمراء في الوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، تنفيذ ندوة موسعة عن دودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل الحمراء، برعاية ودعم إحدى شركات الكيماويات، بحضور عدد من المزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين ومديري الإدارات والبحوث الزراعية.

وأشار إلى مناقشة زيادة إنتاجية محصول الذرة والبلح، ومقاومة دودة الحشد وسوسة النخيل، وعرض لأهم الآفات التي تصيب محصول الذرة الشامية مع عرض التسميد الخاص بالمحصول. وتناول شرحًا تفصيليًا عن دودة الحشد، وأطوارها اليرقية، وأعراض الإصابة، وطرق المكافحة المختلفة، وكذلك شرحًا تفصيليًا لسوسة النخيل الحمراء، وأهم أطوارها، وأعراض الإصابة، وطرق المكافحة المختلفة.

وذكر المرسي، أنه في ختام الندوة تم توزيع بعض منتجات الشركة على بعض المزارعين كدعم مجاني، تكفي في استخدامها لمساحة فدان، وذلك في إطار التطبيق العملي لاستخدام المنتجات، سواء مبيدات أو أسمدة، بالمعدلات المقررة وفي المواعيد المناسبة.