رويترز: بلاغ عن حادث بحري جنوب غربي الحُديدة اليمنية

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية.
وأضافت أنه يجري تحري الواقعة لكن لم تقدم أي تفاصيل، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.