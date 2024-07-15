رويترز: بلاغ عن حادث بحري جنوب غربي الحُديدة اليمنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية.

وأضافت أنه يجري تحري الواقعة لكن لم تقدم أي تفاصيل، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



