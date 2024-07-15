 رويترز: بلاغ عن حادث بحري جنوب غربي الحُديدة اليمنية - بوابة الشروق
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رويترز: بلاغ عن حادث بحري جنوب غربي الحُديدة اليمنية


نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 12:09 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 12:09 م

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية.

وأضافت أنه يجري تحري الواقعة لكن لم تقدم أي تفاصيل، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

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