تجهيز ورفع كفاءة مركز خدمة عملاء مياه السنطة بالغربية

استقبل المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، وذلك بمقر خدمة العملاء بفرع الشركة بالسنطة.

تأتي هذه الزيارة تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بالمتابعة الميدانية المستمرة لخدمة العملاء.

وأوضح شطا، أنه تم تجهيز ورفع كفاءة مركز خدمة العملاء بالسنطة، حيث تم تجهيز 4 شبابيك لتقديم الخدمة، كما يوجد شباك لكبار العملاء VIP، وذلك بالتزامن مع تنفيذ اشتراطات جائزة التميز الحكومي الداخلي، والتي أطلقتها الشركة القابضة، بالتعاون مع وزارة التخطيط، ممثلة في إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي، والتي تشكل جزءا هاما نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.

وأعرب نائب المحافظ عن الجهود التي تعمل عليها الشركة في تطوير المركز بما يتناسب مع رؤية الدولة المستقبلية، حيث جرى حديث مع عدة مواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، وأيضا سعي الشركة في الحصول على جائزة التميز الحكومي، والتي تعد فرصة حقيقية لتطوير المرافق والبنية التحتية، وتطوير العنصر البشري، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة وبناء كوادر متميزة تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز اﻹقليمية والدولية.

وعقد الدكتور حمدي شطا رئيس الشركة اجتماعا مع نائب رئيس القطاع التجاري لخدمة العملاء، ومدير عام فرع السنطة، ومديري الإدارات المختلفة لمتابعة حسن سير العمل وانتظامه والوقوف على أهم المعوقات والعمل على حلها.



