ألمانيا: أفاق واعدة للتعاون الاقتصادي مع الجزائر

أكدت سفيرة ألمانيا لدى الجزائر إليزابيث فولبرز، اليوم الاثنين، وجود آفاق واعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال التنمية المستدامة والتحول إلى الطاقة المستدامة.

وقالت فولبرز، في تصريح صحفي عقب استقبالها من جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عقب انتهاء مهامها بالجزائر، إن " العلاقات بين الجزائر وألمانيا تطورت خلال السنوات الماضية وشملت عديد المشاريع المشتركة"، مبرزة ان مستوى هذه العلاقات "ممتاز".

وأشارت إلى " تطوير التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة والانتقال الطاقوي (التحول إلى الطاقة المستدامة)، لاسيما ما تعلق بالمشاريع ذات الصلة بالهيدروجين، خاصة الهيدروجين الأخضر".

كما نبهت إلى "الآفاق الواعدة" لهذا التعاون، سواء بالنسبة للجزائر وألمانيا أو لشركائهما، موضحة أن هذه المشاريع تستقطب اهتمام عدد كبير من البلدان.