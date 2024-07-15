 حملات مكثفة على المحلات في جنوب سيناء للتأكد من حصولها على تراخيص المحال العامة - بوابة الشروق
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حملات مكثفة على المحلات في جنوب سيناء للتأكد من حصولها على تراخيص المحال العامة

رضا الحصري
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 9:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 9:56 ص

أطلق المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة جنوب سيناء، لجانًا للمرور على المحلات العامة للتأكد من حصولها على التراخيص طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وأوضحت محافظة جنوب سيناء، في بيان اليوم، أن كل لجنة تباشر عملها بإحدى مدن المحافظة بالتنسيق مع مراكز إصدار التراخيص بالمدينة. وتقدم اللجنة التوعية لأصحاب المحلات حول أهمية الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة للحصول عليها، ومنحهم مهلة زمنية محددة للتقديم على تراخيص المحال العامة، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصحيح أوضاعهم، حتى لا يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإغلاق المحلات المخالفة.

وتهدف هذه الحملات إلى ضمان التزام جميع المحلات بالمتطلبات القانونية، وتعزيز بيئة الأعمال الرسمية في كل مدينة.

كما تقوم اللجان بالتفتيش على المحلات للتأكد من استيفائها لشروط التراخيص، بما في ذلك سلامة المبنى، واشتراطات النظافة، وصحة البيئة

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