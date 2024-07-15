تقرير: شركتا إيرباص وتاليس تجريان مناقشات بشأن دمج عملياتهما الفضائية

تجري شركتا إيرباص وتاليس، بنشاط مناقشات لدمج أنشطتهما الفضائية، الأمر الذي من شأنه دمج شركتي إيرباص ديفينس أند سبيس وتاليس ألينيا سبيس، وفقا لما ذكرته صحيفة لا تريبيون الفرنسية الاقتصادية نقلا عن مصادر لم تحدد هويتها.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الشركتين بدأتا مناقشات أولية تتناول سيناريوهات مختلفة للدمج.

وقالت صحيفة لا تريبيون إن الطرفين المعنيين مازالا، في هذه المرحلة، حذران للغاية بشأن النجاح المحتمل لهذه المحادثات، وبخاصة في ضوء تاريخ المحاولات الفاشلة لدمج أنشطتهما الفضائية خلال الـ 15 عاما الماضية.

ويقع المقر الرئيسي لشركة إيرباص ديفينس أند سبيس في جنوبي ألمانيا، في حين يقع المقر الرئيسي لشركة تاليس ألينيا سبيس في مدينة كان الفرنسية.