 تقرير: شركتا إيرباص وتاليس تجريان مناقشات بشأن دمج عملياتهما الفضائية - بوابة الشروق
الإثنين 15 يوليه 2024 1:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تقرير: شركتا إيرباص وتاليس تجريان مناقشات بشأن دمج عملياتهما الفضائية

باريس (د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 11:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 11:38 ص

تجري شركتا إيرباص وتاليس، بنشاط مناقشات لدمج أنشطتهما الفضائية، الأمر الذي من شأنه دمج شركتي إيرباص ديفينس أند سبيس وتاليس ألينيا سبيس، وفقا لما ذكرته صحيفة لا تريبيون الفرنسية الاقتصادية نقلا عن مصادر لم تحدد هويتها.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الشركتين بدأتا مناقشات أولية تتناول سيناريوهات مختلفة للدمج.

وقالت صحيفة لا تريبيون إن الطرفين المعنيين مازالا، في هذه المرحلة، حذران للغاية بشأن النجاح المحتمل لهذه المحادثات، وبخاصة في ضوء تاريخ المحاولات الفاشلة لدمج أنشطتهما الفضائية خلال الـ 15 عاما  الماضية.

ويقع المقر الرئيسي لشركة إيرباص ديفينس أند سبيس في جنوبي ألمانيا، في حين يقع المقر الرئيسي لشركة تاليس ألينيا سبيس في مدينة كان الفرنسية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك