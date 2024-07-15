اعتقال 3 أشخاص بعد سماع دوي طلقات رصاص في مركز للاجئين جنوب ألمانيا

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اعتقلت قوة مهام خاصة من الشرطة الألمانية ثلاثة أشخاص في مركز للاجئين في جنوب ألمانيا اليوم الاثنين بعد سماع ما بدا أنه طلقات نارية.

ولا يزال من غير الواضح مصدر أصوات الطلقات النارية أو من قد يكون أطلقها، وفقًا لما ذكره متحدث باسم الشرطة.

وتلقت الشرطة مكالمة الطوارئ قرب الظهر، وقام الضباط بتطويق المركز في بلدة أوفينهايم في شمال بافاريا، وأغلقوا منطقة واسعة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة أن القوات الخاصة سمعت أيضًا أصوات طلقات نارية قادمة من المبنى.

في البداية، غادر شخص واحد المبنى وتم اعتقاله دون مقاومة، بينما تم اعتقال شخصين آخرين في الجزء العلوي من المبنى.

وفي فترة ما بعد الظهر، أعلنت الشرطة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن الوضع آمن. وقال المنشور: "لا توجد إصابات. لا يوجد خطر".

وقالت الشرطة إن خدمات الطوارئ ستقوم بتفتيش المبنى بحثًا عن سلاح.