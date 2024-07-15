استمرار موجة الطقس الحار في اليونان وسط تحذيرات للمرضى وكبار السن من الخروج للشوارع

ألقت الحرارة الشديدة في مختلف أنحاء اليونان بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين، دون أن تبدو في الأفق نهاية لدرجات الحرارة المرتفعة.

وقال أحد خبراء الأرصاد الجوية بمحطة "اي ار تي" التلفزيونية اليونانية اليوم مع وصول درجات الحرارة ظهر اليوم إلى 38 درجة مئوية: "نحن نتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة أو أكثر في الأيام القليلة المقبلة".

ويشعر السكان في مختلف أنحاء اليونان بتأثير الحرارة منذ عدة أيام، كما تعرضت قضبان السكك الحديدة للتقوس في مدينة باتراس الساحلية غرب اليونان.

ودعت هيئة الحماية المدنية اليونانية مجددا كبار السن والمرضى إلى تجنب الخروج إلى الشوارع خلال النهار.

وقال أحد المارة للتلفزيون اليوناني "الأمر الأسوأ هو أننا لا نستطيع النوم خلال الليل بسبب الحراراة".

وتقول السلطات اليونانية إن خطر اندلاع حرائق مرتفع للغاية بسبب الجفاف والحرارة والرياح القوية التي تهب حاليا في بجر إيجه. وقد اندلعت مئات الحرائق في اليونان خلال الأسابيع الأخيرة.

وتظهر أجهزة قياس الحرارة في مختلف مناطق اليونان درجات تصل إلى نحو 40 درجة مئوية منذ بداية يونيو الماضي. وأعلن خبراء الأرصاد الجوية أن شهر يونيو هذا العام كان أكثر شهور يونيو حرارة منذ بدء السجلات في عام 1890 .