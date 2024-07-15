سوريا: إغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات للانتخابات البرلمانية

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا إغلاق مراكز الاقتراع أمام الناخبين بعد انتهاء فترة التمديد، وبدء عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

وأوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد في تصريح لوكالة الأنباء السورية ( سانا) أن عملية فرز الأصوات تتم من قبل لجنة الانتخاب بحضور المرشح أو وكيله، وكذلك بحضور وسائل الإعلام الموجودة في المركز، وتعلن النتائج النهائية من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات فور الانتهاء من عمليات فرز الأصوات.

كانت الانتخابات البرلمانية السورية قد انطلقت صباح اليوم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وشهدت اقبالا عاديا وسط تنافس بين المرشحين المستقلين .

وبلغ عدد المرشحين المتنافسين في الانتخابات البرلمانية 1516 ويبلغ عدد المراكز الانتخابية .8151

كانت اللجنة العليا للانتخابات قد مددت فترة التصويت لمدة ساعتين في المراكز التي شهدت إقبالا، حيث كان من المقرر إغلاقها في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي مساء اليوم الاثنين.