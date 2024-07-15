إستونيا تقترح إجراء تحقيق لحل نزاع حدودي مع روسيا

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اقترحت إستونيا على روسيا قيام الدولتين الجارتين بإجراء تحقيق مشترك بشأن قناة ملاحية في نهر نارفا لتسوية نزاع حدودي بينهما.

وأعلنت السلطات اليوم الاثنين، أن وزارة الشؤون الخارجية في تالين قدمت خطتها في رسالة إلى دبلوماسي روسي.

وتصاعدت حدة التوتر بين الدولتين في مايو الماضي عندما أزالت روسيا تحت جنح الظلام علامات في النهر الحدودي.

واحتجت تالين على هذا التحرك من جانب موسكو، واتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك روسيا بالتصرف العدواني.

وفي وقت لاحق بررت موسكو تصرفها بإزالة العوامات بأن زعمت أن إستونيا وضعت العلامات على الأراضي الروسية.

وبحسب الرسالة ، يتضح أن كلا الجانبين مختلفان حول قناة الملاحة وبالتالي على الحدود المشتركة على طول نهر نارفا.

وتقترح إستونيا القيام بإجراء تحقيق مشترك بشأن قناة الملاحة في ضوء حقيقة أن مجرى النهر يتغير بمرور الزمن ، وأن "آخر مسح لمجرى نهر نارفا تم إجراؤه منذ نحو 20 عاما".