محافظ القليوبية في لقائه مع الصحفيين: مكتبي مفتوح لكل قلم حر وفكر وطني مستنير

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع الصحفيين والإعلاميين؛ للتعرف عليهم والتعاون والتنسيق لإبراز جهود المحافظة والدولة، وعرض المشكلات التي يعاني منها المواطن القليوبي.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، حرصه على التواصل الدائم مع الصحفيين والإعلاميين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يُساهم في تطوير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية، ودعا الصحفيين والإعلاميين إلى التعاون مع المحافظة في هذا المجال باعتبارهم أولى قنوات المشاركة المجتمعية.

وشدد على حرصه ووقوفه القوي والداعم للدور الصحفي، ولجميع العاملين في كل مواقع العمل الإعلامي لأداء مهمتهم الوطنية بما ينعكس على تطوير وتحسين العمل الخدمي، وتسليط الأضواء على ما يتم إنجازه على أرض الواقع لمحاربة الشائعات المغرضة المشككة في كل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، إلى جانب رصد أي سلبية قد تعيق العمل وحلها في أسرع وقت، مؤكداً أن مكتبه مفتوح لكل قلم حر وفكر وطني مستنير.

وأشار المحافظ، إلى أن الصحفيين والإعلاميين هم "عين المسئول" لرصد المشكلات التي يعاني منها المواطنون، والمشاركة في إيجاد حلول لها، مؤكدًا دورهم الكبير في إبراز جهود الدولة في المشروعات التي تنفذها بجميع القطاعات، لا سيما القطاعات الصحية. ودعا المحافظ، الصحفيين والإعلاميين إلى التعاون مع المحافظة في مختلف المجالات، بما يُساهم في تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.