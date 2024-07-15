 تحرير 58 محضرا تموينيا متنوعا في حملات على بعض المراكز والمدن بأسيوط - بوابة الشروق
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تحرير 58 محضرا تموينيا متنوعا في حملات على بعض المراكز والمدن بأسيوط

يونس درويش
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 7:07 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 7:07 م

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إن الحملات الميدانية مستمرة على كل القطاعات المختلفة، ورفع الإشغالات والتعديات بالمراكز، والأحياء لتخفيف الزحام عن الشوارع.

وأشار "أبو النصر"، إلى أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز، شنت حملة عامة للإشغالات والتموين والبيئة بالمركز والمدينة، حيث شملت الحملة قريتي الدوير ومجريس.

وأسفرت الحملة عن تحرير ( ٨ محاضر تموين متنوعة، و١٠ محاضر إشغال طريق، و٩ محاضر نظافة، و٨ محاضر صحة عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين لمحلات إدارة بدون ترخيص)، فضلاً عن رفع الإشغالات من الشوارع والميادين ومصادرة المضبوطات، فضلا عن تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الطريق.

كما شنت الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة منفلوط برئاسة محمد عبدالغني رئيس المركز، حملة متنوعة بقريتي نزة قرار وبني عديات، مما أسفر عن تحرير 21 محضرا متنوعا

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