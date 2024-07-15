وزير خارجية التشيك: روسيا تستخدم الغطاء الدبلوماسي للقيام بأعمال شنيعة في أوروبا

قال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، إنه سيستمر في الضغط من أجل فرض قيود على حركة الدبلوماسيين الروس في منطقة الشينجن (المنطقة الخاضعة للسفر داخل الاتحاد الأوروبي بدون الحصول على تأشيرة)، وفقا لما أورده راديو براغ التشيكي، اليوم الاثنين.

وأوضح ليبافسكي في مقابلة أجراها مع منصة "iRozhlas.cz" الإخبارية، نشرت اليوم الاثنين، أن التشيك تمكنت بعد أشهر من الضغط، من اقتراح مثل هذه الخطوة بصورة رسمية، ولكن بعض الدول كانت متحفظة بشأن هذه المسألة.

وأفاد بأن هناك 3000 دبلوماسي روسي في أوروبا، وأن عملاء البلاد استخدموا الغطاء الدبلوماسي من أجل القيام بـ "أعمال شنيعة".

كما قال وزير الخارجية التشيكي إنه سيقدم إلى الحكومة استراتيجية جديدة بشأن الصين في الخريف.