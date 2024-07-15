الأرجنتين تسعى لدعم عملتها المحلية ببيع الدولار في السوق الموازية

بدأ البنك المركزي الأرجنتيني، بيع الدولار في أسواق العملات الموازية اعتبارا من، اليوم الاثنين، وذلك في محاولة من جانبه لدعم العملة المحلية البيزو ، الذي تراجع سعر صرفه غير الرسمي بأكثر من 30% حتى الآن هذا العام، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم .

وبدأ الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ووزير اقتصاده لويس كابوتو أمس الأول السبت، في العمل على تفاصيل الاستراتيجية الجديدة التي تسعى إلى احتواء الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار الصرف في السوق الموازية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي الوقت الذي بلغ فيه السعر الرسمي 919 بيزو لكل دولار بسبب ضبط سعر العملة، أغلقت أسواق الصرف الموازية على سعر 1405 بيزو للدولار الواحد.

ونقلت بلومبرج عن بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة الماضية، أنه في يونيو الماضي، ارتفع سعر البيزو على أساس شهري لأول مرة منذ تولي مايلي منصبه في 10 ديسمبر.

وأصبح معدل التضخم الذي بلغ 272% واحدا من أسرع معدلات التضخم في العالم.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من تضخم الجهاز الحكومي وتراجع الإنتاج الصناعي واقتصاد الظل الكبير الذي يحرم الدولة من الكثير من عائدات الضرائب.

وفرض ميلي إجراءات تقشف صارمة على البلاد وخفض مؤخرا آلاف الوظائف في القطاع الحكومي وخفض الدعم وقلص البرامج الاجتماعية.