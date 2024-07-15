اختتام امتحانات الثانوية الأزهرية بالغربية

اختتمت منطقة الغربية الأزهرية، اليوم الاثنين، امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى المعاهد الثانوية بمراكز ومدن المحافظة، والتي استمرت لنحو شهر بواقع يوم للعلمي ويوم للأدبي.

ووجه الشيخ عبداللطيف حسن طلحة وكيل الوزارة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، الشكر إلى كل التنفيذين بمحافظة الغربية وعلى رأسهم محافظ الغربية، لسرعة الاستجابة وحل المعوقات والتي كانت تطرأ بسبب الكهرباء والمياه، قائلا: "كانت دائما ما توجد معوقات ولله الحمد كانت تُحل فورا بفضل الله تعالى وتعاون المحافظة"، مؤكدا تواصل المحافظ معه يوميا للاطمئنان على سير الامتحانات وحل المعوقات.

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وأضاف، أنه على مدار الفترة الماضية لم يشك طلاب القسمين العلمي والأدبي من صعوبة الأسئلة، وقائلا: ك"نا حريصين كل يوم على المرور على جميع اللجان لسؤال الطلاب عن مستوى الأسئلة ولم يشك لنا الطلاب من صعوبة الأسئلة".

وأوضح وكيل الوزارة لمنطقة الغربية الأزهرية، أن الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر كان يتواصل معنا أكثر من مرة للوقوف على الأوضاع داخل اللجان، وتذليل جميع المعوقات، وكذلك الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، موجها الشكر أيضا إلى أعضاء المنطقة الأزهرية بالغربية الذين أدوا مهمة متابعة اللجان على أكمل وجه.