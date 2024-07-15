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لاوتارو مارتينيز يتوج بجائزة هداف كوبا أمريكا

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 11:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 11:26 ص

توج لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب الأرجنتين، بجائزة هداف بطولة كوبا أمريكا في نسختها الـ48.

ونجح لاوتارو مارتينيز في التتويج بجائزة هداف بطولة «كوبا أمريكا» في نسختها 48 التي استضافتها الولايات المتحدة في الفترة من 21 يونيو الماضي إلى 15 يولوي الجاري، بإحرازه 5 أهداف.

وهز لاوتارو مارتينيز شباك كلا من كندا «هدف» وتشيلي «هدف» وبيرو «هدفين»، وكولومبيا «هدف» خلال مشواره مع منتخب بلاده بالبطولة القارية، ليرتفع رصيده التهديفي مع منتخب بلاده في مشاركاته بالمسابقة إلى 9 أهداف منذ 2019.

واستطاع منتخب الأرجنتين التتويج ببطولة كوبا أمريكا بعدما تغلب على كولومبيا بهدف دون رد، سجله لاوتارو مارتينيز.


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