 أزهر مطروح: طلاب القسم العلمي يختتمون امتحانات الشهادة الثانوية دون شكاوى - بوابة الشروق
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أزهر مطروح: طلاب القسم العلمي يختتمون امتحانات الشهادة الثانوية دون شكاوى

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 4:07 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 4:07 م

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ختام امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية في المحافظة، وسط حالة من الهدوء، والانتظام بلجان طلاب القسم العلمي دون تلقى اية شكاوى.

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية، أن الامتحانات مرت دون أي مشاكل صحية بين الطلاب، وأن الامتحانات شهدت حالة من الهدوء والانضباط،ولم نرصد أي ظاهرة مخالفة للقوانين من الطلاب، ،وذلك بعد التصدي لتلك الظاهرة بكل أساليبها، بفضل جهود رؤساء اللجان، والمساعدين، ورجال المتابعات الميدانية، والملاحظين، والعمال طوال سير لجان الامتحانات.

يذكر أن طلاب القسم "العلمي" اختتموا اليوم ماراثون امتحانات الدور الأول بأداء الامتحان بمادة "التفسير"، والتي استمرت على مدار ساعتين من الزمن المقرر لها بحسب جدول الامتحانات.

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