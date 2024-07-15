عرنوس خلال إدلائه بصوته في الانتخابات: نتطلع لبناء سوريا الحديثة

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أدلى الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، ووزير الخارجية فيصل المقداد بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية التى انطلقت اليوم الإثنين.

وأفاد عرنوس بأن كل "الأعداء" ينظرون إلى انتخابات مجلس الشعب وهم في حرقة لأن السوريين يصنعون مستقبلهم بأيديهم.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الإثنين عن عرنوس قوله خلال الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع: "نحن في مرحلة جديدة، ونتطلع لبناء سوريا الحديثة حيث جرى الكثير من الحوارات بين شرائح المجتمع لرسم سياسات وتوجهات للمرحلة القادمة".

وأضاف: "نتمنى التوفيق للمجلس المنتخب للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقه للتعاطي مع استحقاقات وتوجهات المرحلة القادمة، لأنها فترة إعادة إعمار، ونحن نؤسس لهذه المرحلة، ونأمل أن يكون من يصل لهذا المجلس قادراً على تحقيق المهمات المطلوبة، وهذا دور الناخبين".

وقال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد بعد الإدلاء بصوته: "إننا نبدأ بهذه الانتخابات مرحلة جديدة في تاريخ سوريا"، مؤكدا أن هذا الاستحقاق تعبير حقيقي عن إيمان الشعب السوري بالديمقراطية.

بدوره، أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد، أن "العملية الانتخابية تسير وفق أحكام قانون الانتخابات العامة ولم نشاهد أي مخالفات".

وانطلق اليوم التصويت في الانتخابات البرلمانية السورية في كل المراكز الانتخابية في جميع المحافظات لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

ويتنافس 1516 مرشحا على 250 مقعدا في مجلس الشعب، وتم تحديد 8151 مركزا للاقتراع بجميع المحافظات.